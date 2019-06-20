Kimse Bilmez oyuncu kadrosu: Kimse Bilmez dizisinin konusu nedir?

Kimse Bilmez dizisinin senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme alıyor, yapımcılığını Baba Yapım üstleniyor, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren yapıyor. Kimse Bilmez dizisinde dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak. İşte dizi hakkında merak edilen ayrıntılar…

Kimse Bilmez dizisi de ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Reytingleri şimdiden merak konusu olan Kimse Bilmez dizisinin başrollerinde Keremcem, Engin Hepileri ve Özgü Kaya yer alıyor.

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali’nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez’in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali’nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSU

Keremcem (Ali Hüroğlu)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah’a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde “Ali Hoca” olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Özgü Kaya (Sevda Eğilmez)

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda’ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Engin Hepileri (Uygar Sarıkaya)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.

Burak Serdar Şenal (Pilot)

Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.