‘Kimseye bir karış toprak vermeyeceğiz’

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Geçtiğimiz gece yoğun kar yağışına rağmen sahnesini iptal etmeyip Jolly Joker’de sahneye çıkan Berkay, ülkemizde son dönemde yaşanan terör saldırılarına yönelik fikirlerini paylaştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay, şunları söyledi: “Bir şekilde korkutulup sindirilmeye çalışılıyoruz. Hiç aklımızdan geçmeyecek, alçakça saldırılar bunlar. Fakat dik durmaya çalışıyoruz. En doğrusu da bu. Bir daha konserlerimi iptal etmeyi düşünmüyorum, şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün öğrendim sahne aldığım bu mekanda 87 kişi çalışıyormuş. Bu arkadaşlar evlerine, çocuklarına ne götürecek? Evet bugün de Türk bayraklı tişörtler ile ekipçe sahneye çıkıyoruz. İnadına sahnedeyim, vatan bir, bayrak bir bunu böyle bilsinler. Kimseye bir karış toprak vermeyiz. Son nefesimizde bile kimseye bir karış toprak yok vermeyeceğiz. Altını çizerek söylüyorum birlik olmamız lazım herkes birbirini sevsin, kenetlensin. Biz dik duralım ki görsünler Türkün gücünü” dedi.

”ERKEK OLURSA MURAT, KIZ OLURSA ARYA”

Öte yandan Berkay, eşinin hamilelik süreciyle ilgili olarak da konuştu. Sanatçı, “Çok şükür doğru bir şekilde eşimle birlikte ayları tamamlamaya çalışıyoruz. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Zor bir süreç psikolojik açıdan. Erkek olursa tabii ki babamın ismi Murat’ı vereceğim. Kız olursa eşim Arya ismini çok sevdiği için Arya olacak ” dedi.