Kin filminin oyuncuları kimlerdir? Kin konusu ve vizyon tarihi…

Dünya dışından gelmiş gibi gözüken silahları bulan 12 yaşındaki Eli’nin hayatı, cezaevinden çıkan ağabeyi ile birlikte bir maceraya dönüşür. Bu akşam Star TV ekranlarında tekrardan yayınlanacak Kin filmi, ilk olarak 2018 yılında vizyon girmiştir.

Yönetmenliğini Jonathan ve Josh Baker kardeşlerin yaptığı Kin filmi, macera dolu senaryosu ile izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Bu akşam tekrardan ekranlarda yayınlanacak Kin filminde, ellerinden değişik bir silah olan ve mafyadan kaçan bir abi-kardeşin mücadelesi anlatılıyor.

KİN FİLMİ KONUSU

12 yaşında Eli (Myles Truitt), bir gün hurdalıkta ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikri olmadığı, bu dünyanın dışından gelmişe benzeyen bir silah bulup evine getirir. Üvey ağabeyi Jimmy (Jack Reynor) 6 yıl hapiste kaldıktan sonra yeni dönmüştür.

O sırada Eli'ın üvey babası Hal'a (Dennis Quaid) yüklü miktarda borç vermiş mafya babası Taylor Bolek (James Franco) borcunu almak üzere gelir ve çıkan çatışma sonunda Hal'ı öldürür. Jimmy ve Eli canlarını zor kurtarıp evden kaçar, ancak Taylor peşlerine düşer. Hem acımasız mafya babasından, hem de FBI'dan uzak durmaya çalışan ikiliyi kurtarabilecek tek şey, ellerindeki gizemli silah olacaktır.

KİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco’nun yer aldığı Kin filminin yönetmen koltuğunda ise; Jonathan Baker ve Josh Baker oturuyor.