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Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözleri
Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözleri
Geçen hafta hayatını kaybeden Kirk Douglas'ın ölmeden önceki son sözlerini oyuncu oğlu Michael Douglas açıkladı.
Magazin 13 Şubat 2020 - 14:15

Bir döneme damgasını vuran efsane oyuncu Kirk Douglas, geçen hafta 103 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood’u yasa boğan yıldız ismin, son sözlerini ise, kendi gibi oyuncu olan oğlu Michael Douglas açıkladı.

Cameron Douglas, Michael Douglas, Kirk Douglas ve Catherine Zeta-Jones… Aktör Michael Douglas, 2018 yılında Hollywood Şöhretler Bulvarı’na (The Hollywood Walk of Fame ) ismi yazılan 2,648’inci yıldız olmuştu. -DepoPhotos

Wisconsin eyaletinin Madison kentinde Bloomberg adına düzenlenen bir seçim etkinliğine katılan Douglas, burada kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı ve babasıyla son anlarını anlattı. Douglas, babasının son sözlerini, ABD başkan adaylarından Michael Bloomberg'ü desteklemek için sarf ettiği belirtti. Douglas babasının hastanedeyken “Mike bu işi halledebilir” dediğini söyledi.

Kirk Douglas -DepoPhotos

 