Kırmızı çizgi aşıldı… Demet Akalın işte bu yüzden boşandı!

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Dün eşi Okan Kurt’tan boşanan Demet Akalın'ın, boşanma sebebi ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Onur Akay, “Demet Akalın'a kırmızı çizgiyi çektiren olay!” başlıklı yazısında, Akalın'ın haciz sırasında yaşadığı bilinmeyen bir olayı yazdı. Akalın'ın ”Gerekirse borcu birlikte öderiz ama kırmızı çizgim kızımız Hira. Eğer bu durumdan etkilenir, psikolojisi bozulursa o gün bu evlilik biter!” sözlerinde geçen kırmızı çizgiyi neden çektiğini açıklayan Akay, Demet'i yakın dostları konusunda da uyardı.

“DEMET'İ ÇOK ETKİLEDİ VE ADETA ÇILDIRTTI”

Eşi Okan Kurt'tan anlaşmalı bir şekilde boşandığı iddia edilen Demet Akalın için, eşinin borçları yüzünden mal kaçırmak için boşandığı da iddia edilmişti. Yazısında “Demet'in boşanma sebebi kesinlikle bu iki iddia değil” diyen Akay, “Evlenirken evlenme sözleşmesi yapmayan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, boşanma davasından aylar önce mal ayrılığının tespitine ilişkin dava açmış ve mal ayrılıklarını gerçekleştirmişlerdi. Yani Demet Akalın, evlenmeden önce edindiği mallarla, evlilik sırasında kendi kazandığı paralarla edindiği malları ayırmıştı. Ayrıca eşi Okan Kurt adına olan hiçbir malı da kendi adına geçirmemişti. Demet, gerçekten eşini çok seviyordu ve bu evliliği bitirmemek için çok çabaladı. Bu haciz olayından sonra bile aslında Demet boşanmayacaktı ama haciz sırasında yaşanan son olay, Demet'i çok etkiledi ve adeta çıldırttı. Haciz sırasında Hira ağlayarak, “anne köpeğimi alacaklar mı?” demiş ve Demet bunun üzerine o dediği kırmızı çizgiyi çekti ve hemen boşanma kararı aldı” ifadelerini kullandı.