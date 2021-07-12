Kırmızı halının kadınlarında beyaz saç akımı

Annette’nin galası için Andie MacDowell kırlaşmış bukleleriyle, Helen Mirren topuz yaptığı gri saçlarıyla ve Palme d’Or ödülü alan Jodie Foster, omuz hizasındaki yer yer gri saçlarıyla görüldü. Birbirinden ünlü ismin doğal görünümleriyle başlattığı bu akım yeni bir moda oldu.

Y kuşağı ve Z kuşağı için trend haline gelen gümüş saçlar, aslında endüstride pek de tercih edilen bir tarz değil. Erkeklere çekici bir görünüm kazandırdığı düşünülen saça düşen aklar, kadınları yaşlı ve bakımsız gösterdiği düşünüldüğü için bir dezavantaj olarak görülüyor.

KIRMIZI HALIYA MEYDAN OKUDULAR

Ancak bu yıl Andie MacDowell, Helen Mirren, Jodie Foster; Diane Keaton, Glenn Close, Whoopi Goldberg ve Sarah Jessica Parker gibi yıldızlara katılarak genç görünümün idolleştirildiği kırmızı halıya âdeta meydan okuyarak gri saçlarıyla boy gösterdiler.

Söz konusu akımda pandeminin ve karantinaların da oldukça büyük bir rolü var. MacDowell, The Drew Barrymore Show’a geçen yıl kuaföre gidemediği için saçlarının uzamasına ve beyazlarının görünmesine izin vermek zorunda kaldığını söylemişti. Hatta MacDowell artık bu gümüş görüntünün hayranı olduğunu da belirtmişti.

SOSYAL MEDYADA GRİ SAÇ AKIMI

Saçlardaki değişim sosyal medyaya da yansıdı. Instagram’daki #greyhairdontcare etiketi yaklaşık 430.000 kez kullanıldı. Artık Jin Cruce ve hesabı @agingwith_style_and_grays ve @grey_so_what’ı yöneten Sandrine P dahil olmak üzere doğal gri saç influencerları bile var.

Bu yılın başlarında The Cut’a konuşan Cruce, ilk torununun dünyaya gelişiyle saçlarındaki gri renge izin vermeye başladığını söyledi. Hesabını kadınları gri saçlı yolculuklarında desteklemek ve kadınlara yaşlanmayı benimsemeleri için ilham vermek için oluşturduğunu belirtti.

Fleur Brady, 2013’te genç ve yirmili yaş aralığının ötesindeki modellere adanmış Bayan Robinson mankenlik ajansını kurdu. Brady; “Yıldan yıla, gri saçlı modellere olan talep arttı ve ana akım markaların gri saçlı model talep etmesi artık alışılmadık bir durum değil” diyor.

Josh Wood ise karantina sonrasında doğal olarak gri bir görünüm arayan müşterilerin ikiye ayrıldığını söylüyor: “Bazı insanlar tamamen farklı bir imaj istiyor ve diğerleri daha az bakım istiyor. Ancak ne olursa olsun bu akımla belli bir yaşın üzerindeki kadınlar artık görünmez değil.”

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