Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘İnsan kalbi nereye aitse orada olmak ister’

Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! ‘İnsan kalbi nereye aitse orada olmak ister’

Yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda 2. bölümde, çocukluk sanrıları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İşte Kırmızı Oda 2. bölüm ilk fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar…

Başrollerinden Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimlerin oynadığı Kırmızı Oda dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi.

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI



KIRMIZI ODA SON BÖLÜM YAŞANANLAR

İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.

KIRMIZI ODA 1. BÖLÜM İZLE



KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir “Kırmızı Oda ”nın ilk bölümünün konukları!