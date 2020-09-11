Kırmızı oda oyuncuları ve konusu nedir?

Kırmızı Oda bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi isimler yer alırken Kırmızı Oda'ya konuk oyuncu olarak katılan Melisa Sözen performansıyla çok konuşulacak.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatta yaşanan olayları konu alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCU KADROSU

– Binnur Kaya

– Tülin Özen

– Meriç Aral

– Burak Sevinç

– Halit Özgür Sarı

– Gülçin Kültür Şahin

– Sezin Bozacı

– Baran Can Eraslan

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlı'dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Okul döneminde çeşitli tiyatrolarda oynamaya başlayan Kaya, eğitiminin ardından İstanbul'a taşındı.

Bakırköy Tiyatro'sunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra, bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show'da Asiye karakterini canlandırmaya başladı. İlk defa Kaynanalar dizisi ile sektöre giriş yapan Kaya, başarılı performansıyla dikkatleri çekti. BKM oyuncu kadrosuna katılan Binnur Kaya, “Dış Kapının Mandalları”, “Çarli”, “Baba Evi”, “İnşaat” “Yabancı Damat”, “Babam ve Oğlum”, “Vavien”, “Küçük Kıyamet”, “Avrupa Yakası”, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde bir psikiyatriste hayat veren Binnur Kaya, 1.63 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, 1 Temmuz 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anne babası da avukat olan güzel oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi almıştır. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başlamış. Oyunculuk kariyerine; 2012’de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak’ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Güzel oyuncu, 1.71 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

24 Aralık 1979 tarihinde İskenderun’da doğan Tülin Özen’in annesi ve babası mühendis ve bir kız kardeşi bulunuyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğindeki eğitimini 3. sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaya karar vermiş ve eğitimini orada tamamlamıştır. Profesyonel oyunculuğa Devlet Tiyatroları'nda “Kaygusuz Abdal” oyununda rol alarak başlayan Özen, televizyon kariyerine ise “Aynalar” dizisiyle başlamış ancak “Beyaz Gelincik” dizisinde oynadığı Meryemce karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanınmıştır. Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ve Türkiye'nin ilk profesyonel internet dizisi olan Masum'da rol almıştır.

İlk filmi “Meleğin Düşüşü” ile Altın Portakal Ödülleri, “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. Son olarak, Beyaz Gelincik adlı dizinde başkarakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu yan flüt ve perküsyon çalıyor.

Tülin Özen 1.63 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM KONUK OYUNCULARI

– Melisa Sözen

– Salih Bademci

– Evrim Alasya

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşında ilk sahne deneyimini Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikal ile yaşamıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir.

2004/2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir. 2012 yılında Şubat dizisinde rol alan Melisa Sözen, rol arkadaşı Alican Yücesoy ile tanıştıktan sonra Roma’da sade bir törenle evlenmiş ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak 20 Şubat 2014 tarihinde boşanmışlardır.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazananan Kış Uykusu filminde rol alan Melisa Sözen, 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı. Son olarak Acele Baba Aranıyor adlı sinema filminde rol almıştır.

Melisa Sözen, BlueTV ekranlarında yayınlanmakta olan Alef dizisinde Yaşar karakterine hayat verdi. Sözen 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu. 2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşamış; Faith, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Salih Bademci 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Aslan burcudur.