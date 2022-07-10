Kirsten Dunst ve Jesse Plemons, altı yıl sonra evlendi
Altı yıldır birlikte olan Hollywood'un ünlü çifti Kirsten Dunst ve Jesse Plemons hafta sonu Jamaika'da evlendi.
Son olarak The Power of the Dog filmiyle dikkat çeken Kirsten Dunst ve Jesse Plemons’tan mutlu haber geldi. Altı yıldır birlikte olan ve iki çocuk sahibi olan çift, hafta sonu Jamaika’da evlendi.
Kirsten Dunst’ın temsilcileri, haberi doğrularken başka bir detay paylaşamayacaklarını belirttiler.
Geçen yıl, Jimmy Kimmel ile yaptığı röportajda neden henüz evlenmediğini açıklayan ünlü oyuncu Dunst şunları söylemişti: “Hamileydim ve düğünümden zevk almak istiyorum. Sadece içip eğlenebilmek istiyorum. Çok yakında yapacağız!”