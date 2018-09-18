Kıskanma sırası Ahmet’te! Koca Koca Yalanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 6.son bölüm izle…

Koca Koca Yalanlar 6. son bölümde işler iyice sarpa sarıyor. Müjgan, Ahmet’i dövdürmediği konusunda ikna çabalarına başlar. Ahmet hatalarına hatalar ekmeye devam eder. Müjgan’ın eski arkadaşının diziye dahil olaması ile kıskanma sırası Ahmet’e geçer. Evrim Alasyalı ve Hakan Yılmaz’ın başrolünü paylaştığı Koca Koca Yalanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 6. Bölümde neler yaşandı?

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Koca Koca Yalanlar 6. son bölüm Kanal D'de yayınlandı. Koca Koca Yalanlar yeni bölümün kazananı Müjgan oldu. Sude'nin Ahmet'i nikah masasına oturtmak için söylediği yalanlar Ahmet iyice köşeye sıkıştırır. Bu sırada sürpriz bir isim diziye dahil olur. Müjgan'la Erdem'in karşılaşmasına Ahmet de tanık olur. Peki Koca Koca Yalanlar 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte 6. bölüm izleme linki…

KOCA KOCA YALANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Koca Koca Yalanlar yeni bölümde Müjgan’ın şansu döner. Hem Ahmet’i kıskandırma için eline bir koz geçer hem de iş bulur. Koca Koca Yalanlar 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 7. bölümde Müjgan daha da güçleneceğe benziyor. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

KOCA KOCA YALANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet'in karısı Müjgan'ı aldatması sonrası Sude'nin oyunları ile ayrılık daha da yakınlaştı. Ahmet Sude'nin Müjgan ve annesinden dayak yedim yalanına inanıp ailesinin karşısına Sude ile el ele dikildi. Müjgan ve arkadaşlarını nezarete attıran Sude karakolun önünde Ahmet ile karşılaşır ve Şahin'in yanında işe başladığını öğrenir. Şahin evden kovulur ve Nilgün, Sude'yi işten kovmadan eve dönemezsin der. Şahin, Sude'den görüntüleri almak için harekete geçer ama Sude, Nilgün'e fotoğrafları gönderir. Fotoğraflar Şahin'in, eşini başka bir kadınla aldattığının kanıtıdır.

MÜJGAN: BEŞ KURUŞ İSTEMİYORUM

Müjgan boşanma evresinde Ahmet'ten hiçbir maddi yardım aşmayacağı konusunda annesi ile çatışır. Avukatı en azından nafaka alması için Müjgan'ı ikna etmeye çalışır ama Müjgan kararını vermiştir.

LEYLA'NIN YENİ AMACI OSMAN

Öte yandan Canan'ı kandırmaya devam eden Leyla'nın hedefinde Osman vardır. Leyla'ın Osman'a olan ilgisini Canan da fark eder.

KOCA KOCA YALANLAR 6. BÖLÜM İZLE

Canan ile Nilgün Sude'nine eski sevgilisi Alp ile anlaşır ve Sude'nin gerçek yüzünü Ahmet'e göstermeye karar verir. Sude ile Alp görüşür ve Ahmet'i arayarak Sude'nin onu aldattığını söylerler. Sude, Müjgan'ın kapısına dayanır ve Ahmet'e olanları anlatır. Ahmet Müjgan'a herşeyin farkında olduğunu söyler.

SUDE DURMUYOR

Sude Ahmet'in malvarlığını yanında çalışan kadından öğrenir. Müjgan kardeşinin arkasından çevirdiği işleri öğrenir ve çıldırır. Ahmet de evin ipotekli olduğunu öğrenir ve evin borcunu öder.

KISKANMA SIRASI AHMET'TE

Müjgan'ın eski okul arkadaşı Erdem diziye dahil olur. İkilinin buluşmasını Ahmet kıskanç gözlerle izler. Müjgan Erdem'le sahneye çıkarak şarkı bile söyler. Ahmet kıskançlığını çok fazla saklayamaz ve Müjgan’ın yanından ayrılamaz.