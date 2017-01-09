Kısmetse Olur 327. bölüm fragmanı izle (10 Ocak)

Kısmetse Olur 327. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde yeni gelin adayı Gözde ile Berker arasında yakınlaşma yaşanıyor.

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Kanal D’nin ve ekranların en çok izlenen evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un 327. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısmetse Olur yeni bölümde evde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

YENİ ADAYLAR NİYETİNİ BELLİ ETTİ

Kısmetse Olur evine yeni giren Ayca Karel ve Gözde Bozacı ilk günden niyetlerini belli ediyor. Gelin adayı Gözde, Berker’e yeşil ışık yakarken Arca ise Tuğçe’den hoşlandığını açıklıyor. Berker ise Adnan ile konuşmasında “Elektrik aldım ama yaptığı hareket sonrası kafamda tereddüt oluştu.” diyor.

ÜNAL’IN KARDEŞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ünal’ın küçük kardeşi Kısmetse Olur evine misafir olarak geliyor ve ortalığı karıştırıyor. Küçük kardeş Ünal’ın sakallarını boyadığını söyleyince gelin adayları kahkahayı basıyor.

Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KISMETSE OLUR 327. BÖLÜM FRAGMANI