Kısmetse Olur yarışmacısı Yağmur Koçak’a 18 ay hapis

'Kısmetse Olur' yarışmacıları program bittikten sonra da zaman zaman gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de favori gelin adayları arasında gösterilen Yağmur Koçak. Şimdilerde rap şarkılarıyla ünlenen ve 'Hanımefendi' lakabıyla tanınan Koçak, kendisini taciz eden kişiye saldırdığı iddiasıyla dava edildi. 18 ay hapis cezası alan Koçak, karara tepki göstererek, "Biri kalkıp gelse taciz etmeye başlasa, ittirsem yine ben ceza alıyorum" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’de 28 Mayıs 2018’de Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde memur olarak görev yapan Ahmet Hamdi G., hastanede tedavi gören babasının yanında kalan Yağmur Koçak’ın kendisine saldırıp hakaret ettiğini iddia ederek dava açtı.

Yapılan yargılama sonucunda kliplerinde ‘Hanımefendi’ ismini kullanan Yağmur Koçak, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 18 ay hapis cezası verildi.

“ÜNLÜ BİRİ MİSİNİZ Kİ?”

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren müşteki Ahmed Hamdi G., Yağmur Koçak’ın babasınnın hastanede tedavi gördüğünü belirterek, “Sanığın babasının talebi üzerine oksijen saatini değiştirdim. Babası benden oksijenin seviyesini yükseltmemi isteyince, ben de ona ‘buna doktor karar verir, ben yapamam’ dedim. Sanık yanımıza geldi, ‘Babamla ilgilenen kim)’ diye sordu, ben de ‘Ben ilgilendim’ dedim. ‘Bir saniye gelir misin?’ dedi, ‘Şu an işim var bitince geleyim’ dedim. Sert bir şekilde tekrar söyleyince doktor bana ‘İstersen git de bir bak’ dedi. Odaya gittim, sanık ‘Babama böyle davranamazsın’ dedi. Ben de ona ‘Siz ünlü birimisiniz ki?’ diye sordum. Ben herkese aynı davranıyorum dedim. Sanık ‘Seni işten attırırım, gösteririm sana’ dedi. Erkekten duymadığım hakaretleri ondan duydum. Sanığa ondan şikayetçi olacağımı söyledim, güvenlik beni dışarıya çıkardı. 155’i aradım, benzer küfürlerine devam ediyordu. Arkamdan gelip omzuma vurdu, omuz attı, sonra da tekme attı. Güvenlik araya girdi. Beyaz kod verdim” dedi.

“BANA LAF ATIP ‘KISMETSE OLUR’ DİYORDU”

Savunma yapan Yağmur Koçak ise, “Babam müştekinin hasta bakıcı olarak çalıştığı hastanede yatıyordu, durumu ağırdı. Müşteki önceden benimle birkaç kez sigara içmek istedi. Kabul etmedim. Ayrıca müşteki sürekli benim yaptığım işler ile ilgileniyordu. Benim önümden geçerken bana bakarak ‘Kısmetse olur’ diyordu. Ben müzisyenim, televizyonda program yapıyorum. Bunları ima ederek bana laf atıyordu” ifadesini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olay günü babasının oksijeni bittiği için müştekiden oksijen istediğini anlatan sanık Yağmur Koçak, “Müşteki de ‘Bu benim işim deği’ diyerek vermemiş. Hemşireyi de çağırmamış. Babamın yanına gidince bunu bana anlattı. Bunun üzerine müştekiye neden vermediğini sordum. O da bana bunun kendi işi olmadığını söyledi. Müştekiye, ‘Sokakta bir hayvan dahi yardıma ihtiyaç duysa yardımcı olmalıyız, sen niye vermedin’ dedim. İddianamede bahsi geçen tehdit ve hakaret içeren sözleri söylemedim, müştekiye vurmadım. Kaldı ki bir kadın olarak erkeğe ne kadar bir şiddet uygulayabilirim. Babam 3 ay önce vefat etti. Babam hayattayken birlikte müştekiyi Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet etmiştik. Ben müştekiye onu tekrar şikayet edeceğimi söylemiştim. Sanırım müşteki bunun üzerine şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

“BİRİ BENİ TAKİP ETSE…”

Kararın ardından cezaevine girdiğini ve pandemi nedeniyle kısa sürede tahliye olduğunu söyleyen Yağmur Koçak, “Şimdi, beni biri takip etse tecavüz etmeye kalkışsa, benim birine dokunmam, beni kapalı cezaevine sokacak. Biri kalkıp gelse taciz etmeye başlasa, ittirsem yine ben ceza alıyorum. Benim taciz edildiğim konu edilmiyor. Sağlık Bakanlığı’na şikayetlerim var. Hastanede yaşadığım olayları şikayet ettim” dedi.