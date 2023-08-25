Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak son durumunu paylaştı

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, bacak uyuşması şikayetiyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenmişti. Ameliyat olan Özbudak, hasta yatağından son halini paylaştı.

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Tuğçe Özbudak önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmı felç geçirdiğini öğrendiğini yazmıştı.

Özbudak “Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar. Bir fıtık patlağı, sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş” demişti.

Ameliyata alınan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaparak “Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür” ifadelerini kullandı.

“TABURCU OLUYORUM”

Sargılı bacağını göstererek bir paylaşım daha yapan Özbudak, “Çok şükür bugün taburcu oluyorum. Ameliyatımı yapan doktoruma ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.