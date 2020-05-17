Kıvanç Baran Arslan Alef ile komediden dramaya geçiş yaptı!

Bir dönem Güldür Güldür adlı programda da izlediğimiz başarılı oyuncu Kıvanç Baran Arslan, yer aldığı komedi yapımları ile tanınmış bir isim. Arslan kadrosunda bulunduğu Alef dizisi ile ilk defa polisiye&dram türünde bir yapım ile seyirci karşısına çıktı.

Oyuncu, Kıvanç Baran Arslan daha önce izleyicisinin karşısına Zengin Kız Fakir Oğlan, Doksanlar, Güldür Güldür gibi sevilen komedi dizi projelerinde ve Yol Arkadaşım, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, Ekşi Elmalar gibi sinema filmleriyle çıktı. Şimdi ise Alef Dizisi ile hayranlarını şaşırtarak ilk defa polisiye&dram türünde bir dizi projesinde izleyicisiyle buluştu.

Mistik polisiye türündeki Alef dizisinin başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi oyuncular yer alıyor. İlk kez polisiye dram projesinde Cihangir karakterine hayat veren Kıvanç Baran Arslan'ı hayranlarının nasıl bulacağı merak konusu oldu. Kıvanç Baran Arslan, aynı zamanda yeni başlayacak dram dizi projeleri ile de görüşmeler yapıyor.