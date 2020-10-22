Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin romantik tatili
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve arkadaşlarıyla Marmaris’e gitti.
Tekne turu yapan ekip Marmaris’in koylarını tek tek gezdi. Çift karşılıklı olarak romantik karelerini sosyal medyadan da paylaştı.
İkiliye oyuncu Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Duygu Sarışın ile Başak Dizer’in kardeşi Buket Dizer de eşlik ediyor.
Yeni projeleri öncesi stres atan ünlü çiftin bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi.