Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte görüntülendi
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçen gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir GSM mağazasında uzun süre oyalanan Tatlıtuğ, işlerini hallettikten sonra mağaza çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere, telefonunu yedeklemeye geldiğini söyledi. Oyuncu, basın mensuplarının sorularını “Acelem var kusura bakmayın” diyerek yanıtsız bıraktı. Güneşin sıcak yüzünü gösterdiği bu günlerde, Kıvanç Tatlıtuğ'un giydiği, uzun deri ceket ise dikkatlerden kaçmadı.