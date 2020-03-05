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Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte görüntülendi
Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte görüntülendi
Kıvanç Tatlıtuğ, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü oyuncu basının sorularını yanıtladı ve "Acelem var" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Mart 2020 - 07:25

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçen gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir GSM mağazasında uzun süre oyalanan Tatlıtuğ, işlerini hallettikten sonra mağaza çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere, telefonunu yedeklemeye geldiğini söyledi. Oyuncu, basın mensuplarının sorularını “Acelem var kusura bakmayın” diyerek yanıtsız bıraktı. Güneşin sıcak yüzünü gösterdiği bu günlerde, Kıvanç Tatlıtuğ'un giydiği, uzun deri ceket ise dikkatlerden kaçmadı.