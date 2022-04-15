Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri dünyaya geldi

2016 yılında Paris'te nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in erkek bebekleri Kurt Efe dünyaya geldi.

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’yi kucağına aldı. Çift bu sabah saatlerinde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Dizer, bebeğini İstanbul’da özel bir hastanede dünyaya getirdi. Kurt Efe’nin babasının kopyası olduğu öğrenildi.

“MUTLULUĞUMUZ TARİFSİZ”

Babalık heyecanını Twitter hesabından paylaşan Tatlıtuğ, “Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…” ifadesini kullandı.

Tatlıtuğ, oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik.”

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