Kıvanç Tatlıtuğ beraat etti

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı ile müşteki kurum Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın avukatı katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı, Tatlıtuğ'un cezalandırılmasını talep etti. Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

BERAAT ETTİ

Davaya karara bağlayan mahkeme, üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle Tatlıtuğ'un beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

Şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede, ticari faaliyette bulunmamasına karşılık, ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğunun belirtildiği iddianamede, Tatlıtuğ'un, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.