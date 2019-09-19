Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı gerekçesiyle “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı Yalçın Kavak ile müşteki kurum Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın avukatı katıldı.

‘SANAT CAMİASINDAN BİRÇOK KİŞİ BUNU YAŞADI'

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyleyen sanık Kıvanç Tatlıtuğ, “Burada bulunmama sebep olan şahıs mali müşavirliğimi yapmıştır. Bana her ay kesmiş olduğu faturaların çok üzerinde ödeme yaptım. Banka kayıtları incelendiğinde çok daha fazla miktarda ödeme yaptığım görülecektir. Hakkımda vergi müfettişlerince yapılan denetlemelerde bu şahsın usulsüz işlem yaptığını öğrendim ve kendisi hakkında şikayette bulundum. Beni denetlemeye geldiklerine kadar mali müşavirim normal bir vatandaş gibi hayatını sürdürüyordu. Sanat camiasından birçok arkadaş da bu durumu yaşadı. Mağdur edildik, milletimiz mağdur oldu. Beni denetlemeye geldiklerine kadar bu şahsın Türkiye'de olduğunu duymuştum. Şu an kaçak, Türkiye'de değil ve nerede olduğunu bilmiyorum” dedi.



HAKİM: BU KADAR PARA ÖDÜYOR MUSUNUZ?

Mahkeme hakimi faturaları incelediğini belirterek, “Sanatçılar bu kadar para ödüyor mu, oyuncular bu kadar harcama yapmak zorundalar mı?” diye sordu. Erdal Doğan'ın müşavirliğin yanı sıra mesleki anlamda da kendisine danışmanlık yaptığını söyleyen sanık Kıvanç Tatlıtuğ, “Erdal Doğan hem mali müşavirliğimi yapıyordu hem de mesleğimle ilgili diğer konularda danışmanlık yapıyordu. Örneğin bana gelen senaryoları incelemek, sözleşmeleri yapmak gibi bazı hizmetleri de sunuyordu. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme hakiminin “Ceza almanız durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz?” sorusuna ise Tatlıtuğ, “Kabul etmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Tatlıtuğ'un avukatı ise, suçlu olduğuna inanmadıklarını belirterek, “Bu soru işareti yaratır. Böyle bir soru işaretine layık olmadığımız için istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞİKEL'İ DE MAĞDUR ETTİ, ŞİKEL BERAAT ETTİ

Söz alan oyuncunun avukat Yalçın Kavak ise, “Erdal Doğan müvekkilim gibi ünlü sanatçılardan Çağla Şikel'i de mağdur etmiş. Kendisi de yargılanıp beraat etmiştir. Ayrıca devletimiz yapılandırma kanunu çıkarmıştır. Müvekkilim bundan yararlandı ve 900 bin lira vergi ödedi” diye konuştu. Müşteki Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın avukatı ise ünlü oyuncunun suçlu olduğunu belirterek, “Sahte fatura kullandığı açık ve nettir” dedi.



‘MÜFETTİŞLER GELENE KADAR BİLMİYORDUM'

Söz alan ve faturaların sahte olmadığını bilmediğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, “Faturaların sahte olduğunu bilseydim Erdal Doğan'a yüksek miktarda ödeme yapmazdım. Vergi müfettişleri beni denetlemeye gelene kadar haberim yoktur” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Erdal Doğan hakkında herhangi bir vergi suçu işlediğine dair soruşturma ve dava açılıp açılmadığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına karar vererek, gelen cevaba göre dosyaların istenmesine karar verdi.