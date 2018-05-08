Ortağı olduğu bir proje için Türkiye'ye gelen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. İkili bir dostlarını da yanlarına alarak poz verince hayranları Tatlıtuğ'un aşırı kilo aldığına yönelik yorumlar yaptı.

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Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde ailece görüştüğü Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir araya gelen Wesley çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından ‘Dostlar bir arada’ notuyla paylaştı. İşte ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu. Fotoğrafı gören Kıvanç Tatlıtuğ hayranları bir hayli kilolu görünen oyuncu hakkında,; “Bu ne hal Kıvanç! Kilo mu aldın?, Kıvanç Tatlıtuğ hangi ara bu kadar kilo aldı?” şeklinde yorumlar yaptı. Wesley’nin paylaştığı fotoğraf sonrasında gelen yorumların önüne geçmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, resmi hesabından yeni fotoğraflar paylaşarak adeta hayranlarının kendisini tek bir fotoğraf üzerinden yargılamamasını istedi.