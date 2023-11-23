Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan Doğulu’nun o karesi olay oldu
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına katılan Kenan Doğulu'nun Tatlıtuğ'a sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Netflix’in ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminde buluştu.
Yarın yayınlanacak olan filmin dün akşam düzenlenen galasına Saat ile Tatlıtuğ eşleriyle katıldı.
Galadan sosyal medyaya düşen kareler ve videolar çok konuşuldu.
Kenan Doğulu’nun bir ara Kıvanç Tatlıtuğ’a sarılırken çekilen karesi de gündem oldu. İkilinin o hallerine binlerce yorum yapıldı.