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Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan Doğulu’nun o karesi olay oldu

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına katılan Kenan Doğulu'nun Tatlıtuğ'a sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Yayınlanma: 16:11 - 23 Kasım 2023 Güncellenme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan Doğulu’nun o karesi olay oldu

‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Netflix’in ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminde buluştu.

Yarın yayınlanacak olan filmin dün akşam düzenlenen  galasına Saat ile Tatlıtuğ eşleriyle katıldı.

Galadan sosyal medyaya düşen kareler ve videolar çok konuşuldu.

 

Kenan Doğulu’nun bir ara Kıvanç Tatlıtuğ’a sarılırken çekilen karesi de gündem oldu. İkilinin o hallerine binlerce yorum yapıldı.

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