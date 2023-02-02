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Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ paylaştı: İki adam

Stilist Başak Dizer ile altı yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ve mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraflarını kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayınlanma: 09:13 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ paylaştı: İki adam

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçen nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

MELİSA TATLITUĞ PAYLAŞTI

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin yeni karelerini oyuncunun kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Instagram hesabından yayınladı.

Ağabeyi ve yeğeninin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına “Halam” notunu düştü.

Ardından bir kare daha paylaşan Tatlıtuğ, bu kareye de “2 Adam” yazdı.

Kurt Efe’nin yüzünün gizlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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