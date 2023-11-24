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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aşk-ı Memnu'daki yüzme sahnesiyle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanma: 10:33 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde başrolleri paylaşan ve yıllar sonra Netflix’in ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminde buluşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, sunuculuğunu İbrahim Selim’in yaptığı ‘Ajaba’ya konuk oldu.

Tatlıtuğ’un programda ‘Aşk-ı Memnu’daki yüzme sahnesiyle ilgili yaptığı yorum herkesi güldürdü.

“ŞU YÜZÜŞÜ ADANA’DA KANALDA YÜZMEYEN ADAM ANLAMAZ”

İbrahim Selim’in “Bu hangi yüzüş stili?” diye sorduğu Kıvanç Tatlıtuğ, “Şu yüzüşü Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var, boğmaca olimpiyatları serbest stil” yanıtını verdi.

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ aslen Balkan göçmeni ancak Adana’da doğup büyüdüğü için Adanalı olarak da biliniyor.

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