Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi 64 yavruyu denize ulaştırdı

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Kıvanç Tatlıtuğ’un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından 2014 yılından beri ‘Ekolojik Araştırmalar Derneği’ ile ‘Indigo Turtles’ adlı proje yürütülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında, Belek’teki ‘Indigo Turtles’ kampına katıldı. Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.

ELDİVEN DETAYI

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşinin minik kaplumbağa yavrularını kumun içinden çıkarırken eldiven takmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Hayvanların yaşam döngülerinin bozulmaması ve üzerlerinde bir iz bırakmamak adına yapılan bu hareket ikilinin konuya ne kadar hassas yaklaştıklarını da gözler önüne serdi. DHA



