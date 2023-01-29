Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrollü Aile dizisinden yeni afiş
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile' dizisinin yeni afişi yayınlandı.
Yakında Show TV’de izleyicilerle buluşacak olan ‘Aile’ dizisinden yeni afiş yayınlandı.
Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ‘Aslan, Serenay Sarıkaya da ‘Devin’ karakterini canlandıracak.
Senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.
Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
Yapım, aile kavramının tartışmalı yönlerini ele alıyor.