Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrollü Aile dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile' dizisi 14 Şubat'ta Show TV'de başlayacak.

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‘Aile’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. 14 Şubat’ta Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ ‘Aslan’, Serenay Sarıkaya da ‘Devin’ karakterini canlandıracak.

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.



Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve aile kavramının tartışmalı yönlerini ele alacak.

Senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.

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