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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Aile dizisinin afişi yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrollü 'Aile' dizisinden ilk afiş paylaşıldı.

Yayınlanma: 15:09 - 22 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolde olduğu Aile dizisinin afişi yayınlandı

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ‘Aile’ dizisinin afişi yayınlandı.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ‘Aslan, Serenay Sarıkaya da ‘Devin’ karakterini canlandıracak.

Senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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