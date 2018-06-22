Kıvanç Tatlıtuğ’a o güzel eşlik edecek…

Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekeceği “Organize İşler”in devam filminde Ekin Türkmen'le başrolü paylaşacak. Uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ'a filmde eşlik edecek bir partner arayışında olan Yılmaz Erdoğan’ın Ekin Türkmen'le anlaşmaya vardığı belirlendi. Son olarak “Benzersiz” adlı yapımda yer alan Ekin Türkmen, filmde bir horoz dövüşcüsünü canlandıracak Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi Ecem olarak izleyici karşısına çıkacak.
FİLMİN ÇEKİMLERİ SEÇİMDEN SONRA BAŞLAYACAK!
“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Mahir İpek, Bensu Soral, Okan Çabalar ve Rıza Kocaoğlu da yer alıyor. Yılmaz Erdoğan, çekimlere 24 Haziran'daki seçim sonrası başlamayı planlıyor.
Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler” toplam 2 milyon 618 bin 244 gişe yapmıştı.