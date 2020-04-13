Kıvanç Tatlıtuğ’dan taburcu olduktan sonraki ilk paylaşım

Hastanede bir süre gözetim altında tutulan ve yapılan testlerin negatif çıkması sonrasında taburcu edilen yakışıklı oyuncu, o zamandan bu yana sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Tatlıtuğ’un takipçileri eşi üzerinden onun zatürre olduğunu öğrendi.

Hemen herkes yakışıklı oyuncudan sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yapmasını beklerken o eşi Başak Dizer’in doğumgününü kutladı. Tatlıtuğ eşiyle birlikte görüldüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

“İyi ki doğdun canım benim, iyi ki sen varsın, seni seviyorum”

BAŞAK DİZER HESABINDAN ŞUNLARI PAYLAŞTI

Yeni bir yaşa ev karantinası altında giren Başak Dizer sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

“Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğumgünü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil… Bu yaşadıklarım asla beni mutsuz etmiyor biraz burukluk belki ama kocaman bir umut bir de coşku var yanında. Yaşama coşkusu.

‘Yaşıyorsak hala umut var demektir.' Umudunuz, huzurunuz ve gülüşünüz hiçbir şeye yenilmesin. İyi ya da kötü, her nasıl adlandırıyorsanız başınıza gelenleri her şey insanlar için, yaşamak güzel. Sağlıkla…”