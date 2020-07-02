Kıvanç Tatlıtuğ’un babası Erdem Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un babası bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenecek.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı ile müşteki kurum Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın avukatı katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı ise, “Covid-19 nedeniyle tanık olarak dinletmek istediğimiz kişilerin yaşlı olmaları ve İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle bu celse hazır edemedik” diyerek tanıkların dinlenilmesi için süre istedi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN BABASI DİNLENECEK

Mahkeme hakimi, gelecek celse tanıkların hazır edilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan bir sonraki celse, ünlü oyuncunun mali işleriyle ilgilenen babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Davanın geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki celsesine katılan Tatlıtuğ, mali müşavirliğini yapan Erdal Doğan’ın sahte fatura kestiğini bilmediğini söylemişti. Tatlıtuğ, “Faturaların sahte olduğunu bilseydim Erdal Doğan'a yüksek miktarda ödeme yapmazdım. Vergi müfettişleri beni denetlemeye gelene kadar haberim yoktu” diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

Şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede, ticari faaliyette bulunmamasına karşılık, ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğunun belirtildiği iddianamede, Tatlıtuğ’un, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.