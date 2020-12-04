Kıvanç Tatlıtuğ’un pozları olay oldu

Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sarı ceketi ve şapkasıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri Tatlıtuğ'un fotoğraflarına yorum yağdırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tatil yapıyor. Şu sıralar birbirlerine vakit ayıran çiftten Tatlıtuğ, yeni pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sarı ceketi ve şapkasıyla poz veren oyuncunun fotoğraflarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Tatlıtuğ’a, “Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim”, “Kıvanç Bey, gün geçtikçe daha da yakışıklı oluyorsunuz”, “Bu karizma ne, Allah aşkına!” gibi yorumlar geldi.

Ayrıca bazı takipçileri oyuncuyu dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham’a benzetti.