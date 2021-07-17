Kıvanç Tatlıtuğ’un son fotoğrafına yorum yağdı

Yeni projesi için tarzını değiştiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden gündem oldu.

Son dönemde Instagram hesabını daha da aktif kullanan ünlü isim yine hayranlık uyandırdı.

Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ’un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

“YAKTIN BİZİ BEHLÜL”

Oyuncunun pozuna “Yaktın bizi Behlül”, “Tokan bile benden havalı” ve “Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!” şeklinde yorumlar yapıldı.

Tatlıtuğ’un fotoğrafı 1 saatte 250 bin kişi tarafından beğenildi.

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