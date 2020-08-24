Kıvılcım Ural’dan ‘maske kavgası’ açıklaması

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle maske yüzünden kavga ettiği şeklindeki haberlere açıklık getirdi.

Normalleşme süreci sonrasında Bodrum’daki evlerine tatile giden Tangöze ve Ural çiftinin buradaki tatillerinin son günlerinde kavga ettiği şeklinde haberler yapıldı.

Çift hakkında yapılan haberde, corona virüsü nedeniyle endişeli olan Kıvılcım Ural’ın panik atak hastası olduğu ve tatil yaptıkları yerde virüs kapma ihtimalini düşündüğü için kriz geçirme tehlikesiyle sürekli olarak yüz yüze olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

Kıvılcım Ural’ın eşi Kaan’ın gece yürüyüşlerine çıkacakları zaman maske takmak istememesi üzerine ‘bizi riske atamazsın’ diyerek isyan ettiği ve tepkisini de eşyalarını toplayarak İstanbul’a dönmek şeklinde gösterdiği iddia edildi.

KIVILCIM’DAN AÇIKLAMA

Kıvılcım Ural, haklarında yapılan haber sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu ve haberin hayal ürünü olduğunu söyledi. İşte Kıvılcım’ın o açıklaması:

“Arkadaşlar bir de benden duyun istedim. Bu haber topyekün hayal ürünü maalesef. Keşke kaynak belirtseniz o kaynak ile irtibata geçsek. Az önce uyandım bu haberle şaşırdım niye manşet olduk biz durduk yere… Neyse maskesiz çıkmayın, kavga etmeyin, bende bildiğim kadarıyla henüz panik atak yok teşekkürler”