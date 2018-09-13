Kıvılcım Ural’dan sevgilisi Kaan’la ilgili açıklama

Önceki gece sevgilisi Kaan Tangöze ile birlikte tartışan ve kendisini görüntüleyen gazetecilere sitem eden Kıvılcım Ural modacı Deniz Berdan’ın defilesine katıldı.

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Deniz Berdan'a övgüler yağdıran Kıvılcım Ural “Deniz Berdan harika bir tasarımcı ona bayılıyorum. Ben de albümün için onunla çalışacağım” dedi.

Olaylı gece ile ilgili Kıvılcım Ural “Evet biraz olaylar oldu. Beni Kaan’la sürekli kavga ediyormuş gibi gösteriyorlar ben de buna çok üzülüyorum. Üzülmemek adına o gerginliğim dışa vurdu ama pişman olmadım. Bizim hiçbir problemimiz yok ilişkimizi olaylı bir ilişki gibi gösteriyorlar. Kaan o konularda rahat o etkilenmez ama üzülen taraf ben oluyorum” dedi.