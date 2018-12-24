Kıvılcım Ural’ın pasta isyanı

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Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural, yeni doğacak olan bebeği için baby shower partisi düzenledi. Ural, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın, birçok arkadaşı ve ailesinin katıldığı partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ural, katılanlara, “Müthiş bir gün, hepinizi çok seviyorum” sözleriyle teşekkür etti.

URAL’IN PASTA TEPKİSİ

Kıvılcım Ural sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler sonrasında kendisi hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi. Baby shower partisi için tercih ettiği pastanın haksız bir şekilde eleştirildiğini söyleyen Ural, bu pasta tercihini eşinin mesleği üzerinden eleştiren haberlere sert tepki gösterirken çarpıcı satırlar yazdı. İşte Kıvılcım Ural’ın o sözleri:





