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Kıvılcım’dan mesajlı paylaşım: Kafalar kalın olmasın
Kıvılcım’dan mesajlı paylaşım: Kafalar kalın olmasın
Şarkıcı Kıvılcım Ural sosyal medya paylaşımı üzerinden göndermede bulundu.
Magazin 17 Ağustos 2018 - 09:14

Türkiye gündemine Kaan Tangöze ile yasadığı yasak aşkla damga vuran Kıvılcım Ural şimdilerde magazin muhabirlerinden biraz uzak duruyor. Özel hayatına dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirmeyi tercih eden Kıvılcım, zaman zaman da göndermeli içerikleri bulunan paylaşımlara imza atıyor. Ural son olarak bindiği metroda çektiği bir fotoğraf üzerinden göndermede bulundu. Metroda elinde kitabı olan bir kadını fotoğraflayan Kıvılcım Ural bu kareyi paylaşırken üzerine; “Metroda en sevdiğim insan tipi sağda duran genç hanım! Kitap da kalınmış, kafalar kalın olmasın”

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Son güncelleme: 09:15 - 17.08.2018
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