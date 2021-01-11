Kıvırcık Ali ölümünün 9. yılında anılıyor

Kıvırcık Ali, 9 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Kendi kitlesini oluşturan Kıvırcık Ali Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. “Kıvırcık Ali” olarak bilinen sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde saat 5.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI O GÜNÜ ACI İÇİNDE ANLATMIŞTI

Babasının ölüm haberini askerdeyken öğrenen Eren Özütemiz, yaşadığı zor zamanları şöyle anlattı: “Babamdan sonra hep bir yanımız eksik. İnsanların babamı tanıması, her gördüklerinde bize ‘Kıvırcık Ali'nin çocukları demeleri her gün yaşadığımız bir sınav. Ben alıştığımı düşünüyorum ama kapıdan dışarı çıktığımda bir baba-oğul görsem psikolojim bozuluyor. 80 yaşında bir babayı kaybetmek ile 40 yaşında bir babayı kaybetmek farklı…

“BABAM BENİM YANIMA GELİYORDU”

Askerdeydim, benim yanıma geliyordu. Akşam da birlikte kız kardeşimi okuldan alacaktık.O sabah, asker arkadaşlarım beni televizyonun olduğu yere indirmediler. ‘Hadi bize saz çal' diyorlar sürekli… O sırada Mustafa Özarslan, Nurettin Reçber ve bir kaç isim daha vardı… ‘İstanbul'a gidiyoruz' dediler.

“BABAMIN ÖLDÜĞÜ İÇİME DOĞMUŞTU”

Nizamiyeden çıkana kadar haberim yoktu. Ta ki, babamı tanıyan bir komutan ‘Başımız sağ olsun evladım' diyene kadar… İçime doğmuştu. Çünkü benim babam kolu kırılsa, bacağı kırılsa gelirdi. Acı çekip konsere çıkmış bir adam… Kimse beni bacağı kırıldı diye İstanbul'a götürmez.

“ÖLDÜĞÜNÜ GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM”

Merhum Kıvırcık Ali'nin kızı Ecemsu ise o günü şöyle anlattı: “Ben evde bir koşuşturmaya uyandım. Dedeme bir şey oldu sandım. Anneme sordum, ‘korkma baban trafik kazası geçirmiş' dedi. Ben mesajla öğrendim. ‘Başımız sağ olsun' diye bir mesajdı. O andan sonra telefon bir yerde, ben bir yerde. sonra gözümü babamın başında açtım. 15 yaşındaydım ben babamı kaybettiğimde. Abime göre, daha farklı yaşadım bu kaybı.”