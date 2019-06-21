Kıvırcık Serenay Sarıkaya

Geçtiğimiz ay Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya başladı. Güzel oyuncu, TBT etiketiyle, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Permalı saçlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın tarzını bazı hayranları beğenirken, bazıları da hiç beğenmedi. Bu halini beğenmeyen takipçileri ‘Bunu kendine neden yaptın, sana hiç yakışmamış, sakın bir daha yaptırma” gibi yorumlarda bulundu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o fotoğrafı…



