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Kıvırcık Serenay Sarıkaya
Kıvırcık Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya yıllar önce çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 21 Haziran 2019 - 07:38

Geçtiğimiz ay Kerem Bursin'den ayrılan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya başladı. Güzel oyuncu, TBT etiketiyle, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Permalı saçlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın tarzını bazı hayranları beğenirken, bazıları da hiç beğenmedi. Bu halini beğenmeyen takipçileri ‘Bunu kendine neden yaptın, sana hiç yakışmamış, sakın bir daha yaptırma” gibi yorumlarda bulundu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın o fotoğrafı…


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