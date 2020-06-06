Kıyamete Bir Kala filmi ne zaman vizyona girmiştir? Kıyamete Bir Kala konusu ne, oyuncuları kim?
Daha önce birçok kez sinemada işlenen dünyanın felaketle gelen sonu konusunu işleyen Kıyamete Bir Kala filminin yönetmenliğini Michael Sarna yapmıştır. İşte Kıyamete Bir Kala filminin konusu ve oyuncuları…
KIYAMETE BİR KALA KONUSU
Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles’ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.
KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI
Gina Holden
Christopher Judge
Raymond J. Barry
Kamar De Los Reyes
Greg Serano
Jon Mack
Melina Lizette