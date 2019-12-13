Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları… Kıyamete Bir Kala’nın oyuncuları kimler?

Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları… Kıyamete Bir Kala’nın oyuncuları kimler?

Kıyamete Bir Kala adlı aksiyon filmi özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kıyamete Bir Kala'da kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Aksiyon içerikli konusuyla dikkat çeken ve dünyanın bir felakete sürüklenişini anlatan Kıyamete Bir Kala filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

KIYAMETE BİR KALA KONUSU

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI

Gina Holden

Christopher Judge

Raymond J. Barry

Kamar De Los Reyes

Greg Serano

Jon Mack

Melina Lizette