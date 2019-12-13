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Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları… Kıyamete Bir Kala’nın oyuncuları kimler?
Kıyamete Bir Kala konusu ve oyuncuları… Kıyamete Bir Kala’nın oyuncuları kimler?
Kıyamete Bir Kala adlı aksiyon filmi özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kıyamete Bir Kala'da kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 13 Aralık 2019 - 15:41

Aksiyon içerikli konusuyla dikkat çeken ve dünyanın bir felakete sürüklenişini anlatan Kıyamete Bir Kala filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

KIYAMETE BİR KALA KONUSU

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI

Gina Holden
Christopher Judge
Raymond J. Barry
Kamar De Los Reyes
Greg Serano
Jon Mack
Melina Lizette

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