Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncu kadrosu…
Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekilde; Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.
KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI
Joel Gretsch
Emily Holmes
Reilly Dolman
Andrea Brooks
Aaron Douglas
Ben Cotton
Christopher Lloyd
Douglas Chapman
Russell Roberts
Raf Rogers
Matthew Linnitt
Jessica Storm Smith
Jeffrey Klassen