Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti hakim karşısına çıktı

İstanbul Üsküdar'da, geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı B.Y.'yi (33) darp ettiği gerekçesiyle 7 suçtan toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakim karşısına çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özer Arkun ile taraf avukatları katıldı.

Müzisyen olduğunu belirten Özer Arkun savunmasında, “Birlikteliğimizin ikinci ayından itibaren kendisiyle birlikte yaşayamayacağız kanaatine vardım. Olay tarihinde boşanmış olduğum eşimden olan çocuğumla görüştüm. Bu görüşmede müşteki ile evleneceğim hususunu çocuğuma söyleyemedim. Çocuğumdan ayrılıp eve döndüğümde müştekinin bana surat yaptığını gördüm. ‘Allah senin de çocuklarının da belasını versin' diyerek beddua okudu. Kendisinin pılını pırtını toplayıp evden gitmesini söyleyerek geçici olarak evden çıkmak üzere kapıya doğru yöneldiğimde, önüme geçti kapıyı kilitledi. Anahtarı da eline aldı, üzerime saldırdı” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Aralarında arbede yaşandığını söyleyen Arkun, “Üzerimdeki tişörtün yakasından tutarak çekiştirmeye başladı. Rapor almış olsaydım müştekinin boynumdaki tırnak izleri görülecekti. Üzerimdeki tişörtü çekiştirmesinden dolayı yırtılmasıyla elim refleks ile hareket etti. Kendisini yere attı ‘burnum' diye bağırdı. Yatağa bir iki damla kan damlamıştı. Burnundan yere doğru yine kan damladı. Yüzünü, gözünü yıkadım, ‘hastaneye götüreyim' dedim. Hastaneye gelene kadar tehdit ve hakaretlerine devam etti. Birlikte eve geldik. Kan lekelerinin olduğu yerleri temizlerken videomu çektiğini gördüm. ‘Bunları zaten siliyorum, sana yanlışım olmaz' dedi. Olayın sebebinin kendisi olduğunu söyleyip özür diledi ve kendisinden ayrılmamamı istedi. Evimde ikamet etmeye devam etti. 15 gün sonra Sivas'a gittiğinde de benimle görüşmeye devam etti” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

‘YÜZÜMÜN HALİNİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTIM'

Müşteki B.Y. ise talimat duruşmasında verdiği ifadesinde, “Özer Arkun'un oğluna evleneceğimizi söylemediğini öğrendim. Niçin daha oğluna bu durumu söylemediğinin, benim tüm ailemin evlilik kararımızdan haberdar olduğunu söyledim. O da sinirlenerek, mutfakta bulunduğu esnada elinde bulunan su dolu bardağı suratıma doğru fırlattı. Burnuma isabet etti. Evin anahtarını alarak ve kapıyı kilitleyerek dışarı çıkmamı engelledi. Yatak odasına giderek kapıyı arkadan kilitledim. Kapıyı açmam için annemin aradığını söylemişti. Korkarak kapıyı açtım. Beni öpmeye çalıştı ve öptü. Onu iteklemem üzerine sağ kolumu bükerek yatapın bulunduğu esnada kafama, yüzüme defalarca yumruk attı. Yüzüme bakmak için yatak odasındaki banyoya geçtiğim sırada yüzümün halini görünce çığlık attım. Sanık havlularla yüzümün kanını durdurmaya çalışıyordu. Hastaneye gitmek istediğimi söyledim. O da şikayetçi olmamam şartıyla hastaneye gitmeye ikna oldu. Kilitli olan kapıyı bu sırada açarak birlikte evden ayrıldık. Doktorlara merdivenlerden yuvarlandığımı söyleyerek adli bir olayın gerçekleşmediğine ikna ettim. Sanıktan hala korkmaktaydım” ifadelerini kullanarak Sivas'a gittiğinde şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanığın telefonunun dosyaya sunulması halinde bilirkişiye gönderilmek suretiyle, mağdur ile aralarındaki tüm yazışma içerikleri, video ve fotoğrafların dosyaya konulması için bilirkişiye verilmesine karar vererek, duruşmayı erteteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun'un 2020 mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatıldı.

Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı belirtildi.

Arkun'un dış kapıya yönelen B.Y.'nin çıkmasını engellediği, bilgisayar ve cep telefonunu genç kadının kullanmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.'nin kendisini yatak odadına kilitlediğinin anlatıldığı iddianamede, Arkun'un kapı önünde yaklaşık 10-15 dakika özür dilediği aktarıldı. Genç kadının kapıyı açtığı sırada öpmeye çalıştığı ve kendisinden uzaklaşmasını istediğinde Arkun'un B.Y.'ye yumruk attığı kaydedildi.

Genç kadının banyoda yüzünü temizlerlen bilincini kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla Arkun'un genç kadını hastaneye götürdüğü belirtildi.

İddianamede Özer Arkun'un “nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla kasten yaralama”, “tehdit”, “şantaj”, “hakaret”, “nitelikli yağma” ve “basit cinsel saldırı” suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.