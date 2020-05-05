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Kız Babası filmi konusu ne? Kız Babası oyuncuları kimler?
Kız Babası filmi konusu ne? Kız Babası oyuncuları kimler?
Kızının evleneceği kişiyi hiç sevmeyen bir babanın başından geçen komik hikayeyi konu alan Kız Babası filmi bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Peki Kız Babası filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 5 Mayıs 2020 - 15:51

Taksici Adil, kızının hiç sevmediği biri ile evlenecek olmasını kabullenmeyerek elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İzleyenlere aile boyu eğlence yaşatacak Kız Babası filmi konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.

KIZ BABASI KONUSU

Kızınız hiç istemediğiniz biriyle evlenecek olsa ne yaparsınız. Üstelik istemediğiniz tüm sebeplerde, kızınız hiç farkında olmadığı halde, hep haklı olsanız. Kız babası, taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor. Üstelik söz konusu “kız babası” olarak tanınan Adil olduğunda, bu konuda yaptıkları sınır tanımıyor.

KIZ BABASI OYUNCULARI

Kız Babası filmi oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan gibi isimler yer alıyor.

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