Kızı, Tuba Ünsal’a ödül aldı!

Yoğun iş koşturması içerisinde iki çocuğuna da vakit ayırmaya çalışan ve onlarla olan paylaşımlarını Instagram hesabından takipçilerine ulaştıran Tuba Ünsal, kızının yaşattığı mutluluğu şu satırlarla aktardı.

İki yıl evli kaldığı Murat Pilevneli’den olan kızı Sare’nin üzerine titreyen ve onunla olan iletişimine dair bol miktarda paylaşımda bulunan Tuba Ünsal, Instagram hesabından son olarak kızının aldığı bir plaketi paylaştı. Okulunda düzenlenen bilgi yarışmasında ikinci olan kızının kendisine yaşattığı mutluluğu hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne seren Ünsal, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımın üzerine şu satırları yazdı:

“Benim su damlası kızım bugün ilk plaketini aldı. Bilgi yarışmasında okulunda 2. oldu. ‘Sen ödül alınca bana itaaf ediyorsun ben de sana ödül aldım’ dedi.