2016 yapımı Kızıl Elmas filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Max Adams tarafından yönetilen Kızıl Elmas filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Peki Kızıl Elmas filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilim türünde olan Kızıl Elmas filmi 2016 yılında Kanada’da çekildi. İşte Kızıl Elmas filminin konusu ve oyuncuları….

KIZIL ELMAS FİLMİ KONUSU

Birinci sınıf soyguncu Jack ve onun iyi eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi Karen’ın hamile olarak ortaya çıkması işleri karıştırır. Üstelik Karen, Jack’i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen’ın, eski ölüm saçan patronu Eddie’den değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.

KIZIL ELMAS FİLMİ OYUNCULARI

Kızıl Elmas filminde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson rol alıyor.