Kızım 10. yeni bölüm 2. fragman: Asu’dan şoke eden açıklama! (Kızım 10. bölüm fragman izle)

Kızım 10. yeni bölüm fragmanı bugün TV8'de yayınlandı. Ardından da 2. fragman geldi. Yeni bölümden çok özel sahneler içeren Kızım 10. yeni bölüm fragmanında; Öykü'yü okuldaki tiyatro gösterisinin heyecanı sarıyor. Ancak Demir, prensi oynayacak kişinin ismini öğrenince çılgına dönüyor. Asu Öykü'ye birşey söylemeye geldim diyerek Demir'in kapısını çalıyor. Asu'nun söyledikleri Öykü ve Demir'i şoke ediyor. İşte Kızım 10. yeni bölüm fragmanları...

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Kızım 10. yeni bölümden 2 yeni fragmanla seyirci karşısına çıktı. Demir, Öykü’nün hastalığını öğrenince bambaşka birine dönüşür. Cemal, Asu’nun ölmek üzere olan babasını bulur. Asu’nun babası çok zengindir. Kızım 10. yeni bölüm fragmanında ise; Asu Öykü ve Demir’in evlerine geliyor. Asu’yu karşısında gören Demir ne söyleyeceğini şaşırır. Asu’nun Öykü’ye söyleyecekleri vardır. Öykü ne söyleyeceğini sorduğunda Asu; “Öykü ben senin annenim ve seni almaya geldim” diyor. İşte Kızım 10. yeni bölüm fragmanları…

KIZIM 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

KIZIM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





KIZIM 9. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Demir, Öykü’nün çok hasta olduğunu öğrenen Demir, Doktor Ali İhsan’ın muayenehanesinden çıktıktan sonra perişan bir halde Uğur’un evine gelir. Kapıyı açan Uğur, Demir’in yüzündeki ifadeden birşeyler olduğunu anlamıştır. Demir, Öykü’nün odasına girdiğinde onu durak isimerini sayarken bulur. Kızına sevgi dolu gözlerle bakan Demir unuttuğu durak ismini ona hatırlatır. Ardından birbirlerine sarılırlar. İkisinin de gözlerinden yaşlar boşanır.

“KIZIM NİYE SÖYLEMEDİN BANA”

Uğur ve annesi olanları merak ederler. Öykü ve Demir odadan birlikte çıkarlar. Hacı nine ve Uğur’a veda edip evden ayrılırlar. Yolda Demir Öykü’ye neden söylemediğini sorar. Öykü neyi dediğinde Demir gerçek neden yerine okula neden gitmediğini söyler. Öykü rahatlamıştır ama Demir’in içi içini yiyordur. Öykü’ye ondan habersiz hiçbir yere gitmemesini söyler.

“GÜÇLÜ OL, DAĞILMAK YOK”

Candan, Murat’tan Öykü’nün hastalığını öğrenir. Gözyaşlarına boğulur. Murat’a Öykü ve Demir’in onun bildiğini bilmemesini söyler. Öykü ve Demir kaldıkları pansiyona gelir. Demir, Öykü’ye ceza vermek ister. Öykü de ona vereceği cezalarla ilgili bazı şeyler söyler ama Demir hiçbirini beğenmez. Demir, banyoya girer ve Doktor İhsan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili şeyleri hatırlar. Gözyaşlarına boğulur. Kendi kendine güçlü olmasını, dağılmaması gerektiğini telkin eder.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

DEMİR’İN AKLI BAŞINDAN GİDİYOR

Demir, Öykü’nün hastalığı ile ilgili araştırma yapar. Bu arada Candan, kliniğinin önünde Öykü’nün durumuna üzülmektedir. Aynı anda Cemal gelmiştir. Öykü dişlerini fırçaladıktan sonra odaya girdiğinde yere düşer. Demir’in aklı başından gitmiştir. Ne olduğunu sorar. Öykü botlara takılıp düştüğünü söyler. Candan yürüyüş sırasında Cemal’e sevdiği birisinin hasta olduğunu anlatır. Cemal kendi yaşadıklarından yola çıkarak Candan’ı teselli edecek sözler söyler.

ÖYKÜ’NÜN İLAÇLARI ÇOK PAHALIDIR

Sabah Demir Öykü’yü okula bırakır. Yolda Öykü’ye simit ve meyva suyu alır ama peynire parası yetmez. Öykü’ye yapması ve yapmaması gerekenleri teker teker sıralar. Bu arada Asu’nun parasızlığı canına tak etmiştir. Erdinç’in yanına gelir ve ona iş istediğini söyler. Erdinç istemeyerek de olsa gece barmenlik işini verir. Ancak ondan tek bir isteği vardır, o da içki içmemesidir. Demir, İhsan’ın Öykü’nün ilaçlarını yazdığı reçeteyi eczanede sordurur. İlaçlar çok pahalıdır. Demir ilaçları alamaz. Çaresiz kalan Demir, Uğur ile buluşur. Uğur’a Korkmaz’ı aramasını iş olup olmadığını sormasını ister.

CANDAN CEMAL’İ DEMİR İLE TANIŞTIRIYOR

Demir, Candan’ın yanına gelir. Candan panikler. Demir’e ne söyleyeceğini bilemez. Tam o sırada Cemal çıkagelir. Candan Cemal’i Demir ile tanıştırır. Candan kahve yapmak için içeri girince, Demir Cemal’e orada ne aradığını sorar. Cemal’i Candan’dan uzak durması için tehdit eder. Ona gerçek kimliğini açıklayacağını söyler. Cemal aldırış etmez. Demir, Candan’a Öykü’nün onu çok özlediğini görmeye gelmesini rica eder. Candan işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek bu teklifini geri çevirir.

CANDAN’A İŞ TEKLİFİ

Öykü okuldan sonra pansiyona gelir. Günlüğüne öğretmenin ona söylediği gibi duygularını yazmaya başlar. Candan dertleşmek için eski bir arkadaşı ile buluşur. Arkadaşı Bulgaristan’da bir at çiftliği aldığını onun da gelmesini ister. Candan düşünmek için süre ister. Cemal, Korkmaz’ın yanına gelir ve Demir ve Uğur’a yapacakları işle ilgili bir dosya getirir. Yapmalarını istedği iş bir kuryeliktir. Teslimatını yapacakları tarihi eser çalıntıdır.

ÖYKÜ BİR EV VE SULU BOYA İSTİYOR

Demir, Öykü uyuduktan sonra günlüğünü okur. Yazdıkları içini çok acıtır. Gözyaşlarına hakim olamaz. Çaresiz bir şekilde sessizce ağlar. Demir, sabah Öykü’ye hayallerini gerçekleştirmek için ondan birşeyler istemesini söyler. Öykü çok sevinçlidir. Aynı anda Uğur arar ve Korkmaz’ın iş ayarladığını haber verir. Öykü’yü okula bırakıkıken ona ne istediğini sorar. Öykü bir ev ve sulu boya istediğini söyler.

CEMAL ASU’NUN BABASINI BULUYOR

Cemal, Asu’nun evine gelir ve ona babasını bulduğunu söyler. Asu umrunda olmadığını söylese de Cemal babasının ölmek üzere olduğunu son bir kez onu görmek istediğini söyler. Asu Cemal’e bağırıp çağırır ancak babası ile ilgili söylediği bir detay ilgisini çekmiştir. Babası çok zengindir ve ölünce mirasını ona bırakmak istiyordur.