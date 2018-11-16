Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ve Uğur’a yine tuzak! (Kızım 9. Son bölüm izle)

Kızım 9. son bölümü bu akşam TV8'de yayınlandı. Son bölümde; Demir'in, Öykü'ye büyük bir sürprizi vardır. Fakat parasızlık hala bir sorundur ve Demir tehlikeli bir maceraya atılmanın eşiğindedir. Candan, Öykü'nün hastalığını arkadaşı Murat'tan öğrenince dünya başına yıkılıyor. Candan, Cemal'i Demir ile tanıştırıyor. Demir'in tepkisi ise merak konusu. Asu, sürpriz bir şekilde Öykü ve Demir'in karşısına çıkıyor. 10. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

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Kızım dizisi 9. son bölüm yayınlandı. TV8'de yayınlanan Kızım 9. son bölümde; Öykü’nün hastalığını öğrendikten sonra, onun için eskisinden daha da zorlu bir yaşam savaşı başlamıştır. Öykü’nün günlüğüne yazdıklarını gördükten sonra gözyaşlarına boğulur. Alkol bağımlılığının pençesinden kurtulmanın yollarını arayan Asu’ya bir darbe daha geliyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 8. son bölüm izleme linki…

KIZIM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 10. Yeni bölüm fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz…

KIZIM 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Öykü’nün çok hasta olduğunu öğrenen Demir, Doktor Ali İhsan’ın muayenehanesinden çıktıktan sonra perişan bir halde Uğur’un evine gelir. Kapıyı açan Uğur, Demir’in yüzündeki ifadeden birşeyler olduğunu anlamıştır. Demir, Öykü’nün odasına girdiğinde onu durak isimerini sayarken bulur. Kızına sevgi dolu gözlerle bakan Demir unuttuğu durak ismini ona hatırlatır. Ardından birbirlerine sarılırlar. İkisinin de gözlerinden yaşlar boşanır.

“KIZIM NİYE SÖYLEMEDİN BANA”

Uğur ve annesi olanları merak ederler. Öykü ve Demir odadan birlikte çıkarlar. Hacı nine ve Uğur’a veda edip evden ayrılırlar. Yolda Demir Öykü’ye neden söylemediğini sorar. Öykü neyi dediğinde Demir gerçek neden yerine okula neden gitmediğini söyler. Öykü rahatlamıştır ama Demir’in içi içini yiyordur. Öykü’ye ondan habersiz hiçbir yere gitmemesini söyler.

“GÜÇLÜ OL, DAĞILMAK YOK”

Candan, Murat’tan Öykü’nün hastalığını öğrenir. Gözyaşlarına boğulur. Murat’a Öykü ve Demir’in onun bildiğini bilmemesini söyler. Öykü ve Demir kaldıkları pansiyona gelir. Demir, Öykü’ye ceza vermek ister. Öykü de ona vereceği cezalarla ilgili bazı şeyler söyler ama Demir hiçbirini beğenmez. Demir, banyoya girer ve Doktor İhsan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili şeyleri hatırlar. Gözyaşlarına boğulur. Kendi kendine güçlü olmasını, dağılmaması gerektiğini telkin eder.

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DEMİR’İN AKLI BAŞINDAN GİDİYOR

Demir, Öykü’nün hastalığı ile ilgili araştırma yapar. Bu arada Candan, kliniğinin önünde Öykü’nün durumuna üzülmektedir. Aynı anda Cemal gelmiştir. Öykü dişlerini fırçaladıktan sonra odaya girdiğinde yere düşer. Demir’in aklı başından gitmiştir. Ne olduğunu sorar. Öykü botlara takılıp düştüğünü söyler. Candan yürüyüş sırasında Cemal’e sevdiği birisinin hasta olduğunu anlatır. Cemal kendi yaşadıklarından yola çıkarak Candan’ı teselli edecek sözler söyler.

ÖYKÜ’NÜN İLAÇLARI ÇOK PAHALIDIR

Sabah Demir Öykü’yü okula bırakır. Yolda Öykü’ye simit ve meyva suyu alır ama peynire parası yetmez. Öykü’ye yapması ve yapmaması gerekenleri teker teker sıralar. Bu arada Asu’nun parasızlığı canına tak etmiştir. Erdinç’in yanına gelir ve ona iş istediğini söyler. Erdinç istemeyerek de olsa gece barmenlik işini verir. Ancak ondan tek bir isteği vardır, o da içki içmemesidir. Demir, İhsan’ın Öykü’nün ilaçlarını yazdığı reçeteyi eczanede sordurur. İlaçlar çok pahalıdır. Demir ilaçları alamaz. Çaresiz kalan Demir, Uğur ile buluşur. Uğur’a Korkmaz’ı aramasını iş olup olmadığını sormasını ister.

CANDAN CEMAL’İ DEMİR İLE TANIŞTIRIYOR

Demir, Candan’ın yanına gelir. Candan panikler. Demir’e ne söyleyeceğini bilemez. Tam o sırada Cemal çıkagelir. Candan Cemal’i Demir ile tanıştırır. Candan kahve yapmak için içeri girince, Demir Cemal’e orada ne aradığını sorar. Cemal’i Candan’dan uzak durması için tehdit eder. Ona gerçek kimliğini açıklayacağını söyler. Cemal aldırış etmez. Demir, Candan’a Öykü’nün onu çok özlediğini görmeye gelmesini rica eder. Candan işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek bu teklifini geri çevirir.

CANDAN’A İŞ TEKLİFİ

Öykü okuldan sonra pansiyona gelir. Günlüğüne öğretmenin ona söylediği gibi duygularını yazmaya başlar. Candan dertleşmek için eski bir arkadaşı ile buluşur. Arkadaşı Bulgaristan’da bir at çiftliği aldığını onun da gelmesini ister. Candan düşünmek için süre ister. Cemal, Korkmaz’ın yanına gelir ve Demir ve Uğur’a yapacakları işle ilgili bir dosya getirir. Yapmalarını istedği iş bir kuryeliktir. Teslimatını yapacakları tarihi eser çalıntıdır.

ÖYKÜ BİR EV VE SULU BOYA İSTİYOR



Demir, Öykü uyuduktan sonra günlüğünü okur. Yazdıkları içini çok acıtır. Gözyaşlarına hakim olamaz. Çaresiz bir şekilde sessizce ağlar. Demir, sabah Öykü’ye hayallerini gerçekleştirmek için ondan birşeyler istemesini söyler. Öykü çok sevinçlidir. Aynı anda Uğur arar ve Korkmaz’ın iş ayarladığını haber verir. Öykü’yü okula bırakıkıken ona ne istediğini sorar. Öykü bir ev ve sulu boya istediğini söyler.

CEMAL ASU’NUN BABASINI BULUYOR

Cemal, Asu’nun evine gelir ve ona babasını bulduğunu söyler. Asu umrunda olmadığını söylese de Cemal babasının ölmek üzere olduğunu son bir kez onu görmek istediğini söyler. Asu Cemal’e bağırıp çağırır ancak babası ile ilgili söylediği bir detay ilgisini çekmiştir. Babası çok zengindir ve ölünce mirasını ona bırakmak istiyordur.