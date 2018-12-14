Kızım 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü hayalindeki annesini anlatıyor! (Kızım 13. son bölüm izle)

Kızım dizisi 13. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 13. son bölümde; Öykü'nün, okul piyesinde bir türlü uyanmaması onu izlemeye gelen Demir ve Candan'ı çok endişelendiriyor. Demir sahneye koşuyor ve Öykü'yü uyandırmaya çalışıyor. Öykü Asu'ya geçmişte annesi ile ilgili hayallerinden bahsediyor. Asu'nun "nasıl hayal ettiğin gibi miyim? sorusuna verdiği cevap onu derinden etkiliyor. Cemal, Asu'ya Öykü'yü tavlamak için yapması gerekenleri anlatıyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 13. son bölüm izleme linki...

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Kızım 13. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; Asu, Öykü’ye ondan asla vazgeçmeyeceğini ve onu bebekken isteyerk bırakmadığını söylüyor. Cemal’in Öykü’ye Demir hakkında anlattıkları kafasının karışmasına sebep oluyor. Öykü okuldaki piyeste uyanması gereken bölümde uyanmayınca hastaneye kaldırılıyor. Peki 14. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 14. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 13. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Öykü annesi ile geçireceği gece için babasından zorlukla ayrılır. Uğur Asu’ya Öykü’nün başına bir şey gelirse hesap soracağını söyler. Sonunda Asu Öykü’yü alır ve giderler. Yolda Asu Öykü’ye onunla bir gün geçireceği için nasıl hissettiğini sorar. Öykü cevap vermez. Asu senin de muhabbetine doyum olmuyor” deyince Öykü hemen sabah olmasını istediğini söyler.

CANDAN EVİ GÖRMEYE GİDİYOR

Uğur annesi ile Candan’a buldukları eve gelir. Bu sırada evi görmeye gelen Candan Demir’i arayarak neler yaptığını sorar. Candan’a Asu’nun Öykü’yü aldığını söyler. Candan akşam buluşmayı teklif eder ve kendisinin de ev bakmaya geldiğini söyler. Demir’e Müfide teyzenin bulduğu eve bakmaya geldiğini söyleyince Demir kim olduğunu sorar. Candan ise Hacı anne deyince Demir panikler ve hemen Uğur’u arar ve durumu anlatır.

ÖYKÜ HAYALLERİNİ ANLATIYOR

Asu ile eve gelen Öykü’nün canı çok sıkılmıştır. Asu’nun sorduğu hiçbir soruya cevap vermez. Öykü’nün bu tavırları Asu’nun canını sıkmıştır. Asu Cemal’i arayarak durumu anlatır. Cemal onu oyalamak için bir şeyler yapmasını söyleyerek ona bazı tüyolar verir. Asu Öykü’ye bu durumdan kendisinin de memnun olmadığını söyleyerek konuşması için yine baskı yapar. Sonunda Öykü konuşmaya başlar ve ona annesi ile ilgili hayallerini anlatır.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

“İYİ GECELER KIZIM”

Öykü’ye birşeyler yemesi için baskı yapan Asu hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Öykü bir daha onu almaya gelmemesini söyler. Bu sırada arayan Demir Öykü’ye nasıl olduğunu sorar ve ardından da yapması gerekenleri tekrar hatırlatır. Ardından da Asu’nun yemesi için getirdiğ yemekleri yemeye başlar. Asu bu duruma çok şaşırır. Bu sırada Demir dışarıda Öykü’nün kaldığı evi gözlemektedir. Öykü uyumak için ışığı kapattığında ona “iyi geceler kızım, ben buradayım merak etme” der.

DEMİR ERKENDEN ASU’NUN KAPISINDA

Sabah erkenden Asu’nun telefonu çalar. Arayan Demir’dir. Öykü’nün hazır olup olmadığını sorar. Asu Öykü’yü uyandırmak için odasına girince onun gitmek için hazır olduğunu görür. Öykü’yü babasına daha geç vermek için kahve içeceğini ve beklemesi gerektiğini söyler. Öykü ise onun gelmesine gerek olmadığını kendisinin gidebileceğini söyleyince Asu razı olmaz ama Öykü’nün bakışlarından dolayı geri adım atar ve aşağı inerler ve onu Demir’e teslim eder.

“YA SÖZLERİ UNUTURSAM?”

Öykü’nün gitmesinden sonra Cemal’i arayan Asu, ondan gerçekten anne olmayacağını anladığını söyler. Ancak koltuğun üzerinde Öykü’ye ait bilekliği görünce telefonu kapatır. Asu duygulanmıştır. Öykü ile eve gelen Demir, Öykü’nün piyesi için hazırlanmaya başlarlar. Bu sırada Candan gelir. Demir’e dün gece ile ilgili neler olduğunu sorar. Demir, Öykü’nün hiçbir şey anlatmadığını söyler. Öykü çok heyecanlıdır babsının yanına gider ve ya oyunda sözleri unutursam diyerek endişesini dile getirir. Demir onu teselli eder.

ÖYKÜ UYANMIYOR

Öykü oyunun başlamasından sonra rol gereği uyanması gereken bölümde uyanmaz. Okul arkadaşları uyanması gerektiğini fısıldarlar ama Öykü uyanmaz. Çaresizce öğretmenlerine Öykü’nün uyanmadığını söyleyince Demir hemen sahneye koşar ve Öykü’yü uyandırmaya çalışır. Ancak Demir uyan dese de Öykü uyanmaz. Candan telaşla ambulans çağırır ve hastaneye giderler. Hastanede doktor İhsan onları karşılar. Öykü’yü odaya alırlar. Demir çok endişelenir. Gözlerinden yaşlar boşalır o sırada Candan da ağlayarak ona sarılır.