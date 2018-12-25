Kızım 15. yeni bölüm fragmanı: ‘Bana neden anne demiyorsun!'(Kızım 15. bölüm fragmanı izle)

Kızım 15. yeni bölüm fragmanı bugün TV8'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Demir tam bir kız babasına dönüşüyor. Öykü'nün okuldan gelen erkek arkadaşı, Demir'i çok kıskandırıyor. Ası ile Öykü bir araya geliyorlar. Asu, Öykü'ye 'neden bana anne demiyorsun' diye soruyor. Sonra da onu alkollü bir mekana götürmek istiyor. Ancak kapıdan içeri alınmıyor. Çıkan arbede de Öykü yere düşüyor. Asu daha da sinirlenip daha da hırçınlaşıyor.İşte Kızım 15. yeni bölüm fragmanı...

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KIZIM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü, Demir’in DNA testi yaptırmasına engel olmak için bir sürü tedbir alıyor. Ama Demir gerçeği öğrenmekte kararlı. İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar…

KIZIM 14. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Öykü hastalanır. Demir panik halinde doktor İhsan’ı arar. Durumu İhsan’a anlatır. İhsan anlattıklarına göre ciddi bir durumu olmadığını söyler. İhsan Öykü’nün bağışıklık sisteminin gün geçtikçe zayıflauyacağını ve bundan sonra bu tür durumlarla karşılabileceklerini ancak durum daha ciddileşirse hastaneye getirmesini ister.

ÖYKÜ DNA TESTİNE ENGEL OLMAK İSTİYOR

Demir’in bu hali Uğur’u çok üzmüştür. Ona destek olmaya çalışırken, DNA testini boşu boşuna yaptıracağını söyler. Demir, sabahı Öykü’nün yatak ucunda yapar. Erkenden onun için kahvaltı hazırlarken Öykü uyanır. Babası ve Uğur’un konuştuklarını duydduğu için DNA testi için gerekli olan saçlarını yatağından ve yastığından toplayarak dışarı atar. Tedbir için de saçlarını kapüşonunun içine saklar.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

CEMAL DARP RAPORU ALIYOR

Öykü’nün soğuk tavırları Demir’i derinden yaralar. Asu’yu arayarak Öykü’yü okuldan onun almasını ister. Asu çok şaşırmıştır. Demir Öykü’yü okula bırakır. Öğretmenine Öykü’yü çıkışta annesinin alacağını söyler. Asu Cemal’in evine gittiğinde suratının halini görünce neler olduğunu sorar. Cemal Demir’in yaptıklarını anlatır. Ardındanda darp raporu aldığını söyler.

CANDAN DEMİR’DEN HESAP SORUYOR

Demir hastaneye gider ve babalık testi için örneği verir. Hastane çıkışında Candan’ı arar. Candan evde onu beklediğini söyler. Demir Candan’ın evine gelir. Candan, Cemal’i neden dövdüğünü ve ondan neden bu kadar uzak durduğunu sorar. Ardından da “bilmediğim bir şeyler mi var” der. Demir, şimdilik anlatamayacağını söyler.