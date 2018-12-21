Kızım 15. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öykü’ye DNA şoku! (Kızım 14. son bölüm izle)

Kızım dizisi 14. son bölüm yayınlandı. TV8’de yayınlanan Kızım 14. son bölümde; Demir Cemal'in kapısına dayanıyor ve onu Öykü'den uzak durması için tehdit ediyor ancak Cemal'in "Gerçeklerden bu kadar mı korkuyorsun? Ya ben gerçekleri anlatıyorsam" sözleri üzerine çıldırıp ona yumruk atıyor. Asu Cemal'in planının işe yaradığını anlayınca zevkten dört köşe oluyor. Bu arada Candan, Demir'in ondan neden uzak durduğunu öğrenmek istiyor. Candan'ın Demir ile ilgili gerçekleri öğrenmek için gittiği kişi Cemal'in ona neler anlatacağı merak ediliyor. Peki Kızım dizisi yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kızım dizisi 13. son bölüm izleme linki...

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Kızım 14. son bölümü bu akşam TV8’de yayınlandı. Son bölümde; emir’in Öykü’nün gerçek babası olup olmadığını anlamak için DNA testi yaptıracağını öğrenen Öykü buna engel olmak için her yolu deniyor. Candan ise Uğur’un Hacı Anne’nin oğlu olduğunu öğrenince büyük bir şok geçiriyor.

Peki 15. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızım dizisi son bölümde yaşananlar….

KIZIM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızım 15. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KIZIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIZIM 14. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Öykü hastalanır. Demir panik halinde doktor İhsan’ı arar. Durumu İhsan’a anlatır. İhsan anlattıklarına göre ciddi bir durumu olmadığını söyler. İhsan Öykü’nün bağışıklık sisteminin gün geçtikçe zayıflayacağını ve bundan sonra bu tür durumlarla karşılabileceklerini ancak durum daha ciddileşirse hastaneye getirmesini ister.

ÖYKÜ DNA TESTİNE ENGEL OLMAK İSTİYOR

Demir’in bu hali Uğur’u çok üzmüştür. Ona destek olmaya çalışırken, DNA testini boşu boşuna yaptıracağını söyler. Demir, sabahı Öykü’nün yatak ucunda yapar. Erkenden onun için kahvaltı hazırlarken Öykü uyanır. Babası ve Uğur’un konuştuklarını duyduğu için DNA testi için gerekli olan saçlarını yatağından ve yastığından toplayarak dışarı atar. Tedbir için de saçlarını kapüşonunun içine saklar.

KIZIM SON BÖLÜM İZLE

CEMAL DARP RAPORU ALIYOR

Öykü’nün soğuk tavırları Demir’i derinden yaralar. Asu’yu arayarak Öykü’yü okuldan onun almasını ister. Asu çok şaşırmıştır. Demir Öykü’yü okula bırakır. Öğretmenine Öykü’yü çıkışta annesinin alacağını söyler. Asu Cemal’in evine gittiğinde suratının halini görünce neler olduğunu sorar. Cemal Demir’in yaptıklarını anlatır. Ardından da darp raporu aldığını söyler.

CANDAN DEMİR’DEN HESAP SORUYOR

Demir hastaneye gider ve babalık testi için örneği verir. Hastane çıkışında Candan’ı arar. Candan evde onu beklediğini söyler. Demir Candan’ın evine gelir. Candan, Cemal’i neden dövdüğünü ve ondan neden bu kadar uzak durduğunu sorar. Ardından da “bilmediğim bir şeyler mi var” der. Demir, şimdilik anlatamayacağını söyler.